O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) está disponibilizando 15 mil vagas em todo o Estado de São Paulo para os cursos técnicos do programa Sebrae Inova, durante os meses de julho e agosto.

Diversos temas estão disponíveis, abrangendo áreas como "Técnicas de vendas no varejo", "Experiência de compra do cliente", "Técnicas de vendas consultivas", "Vitrines e exposições de produtos", "Análise de perfil do consumidor: o que o seu cliente deseja", entre outros. Todos os cursos são presenciais e fornecem certificados de participação aos participantes.

Para Daniela Abdala, gestora do programa, as micro e pequenas empresas terão a oportunidade de inovar no dia a dia e atrair cada vez mais clientes. "O programa visa impulsionar os pequenos negócios propondo uma visão ampla de possibilidades e oportunidades a serem exploradas e desenvolvidas que vão impactar positivamente nas vendas", explica.

Podem participar micro e pequenas empresas com CNPJ ativo dos segmentos do comércio e serviços. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 0800 570 0800 ou presencialmente no escritório regional do Sebrae-SP mais próximo.