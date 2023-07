Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 10/04/2023 Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, durante reunião do balanço dos 100 dias de governo

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira (3) que o acordo entre União Europeia e Mercosul está "maduro". Além disso, Alckmin afirmou estar confiante na assinatura ainda neste ano.

O ministro concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes nesta manhã e afirmou que a assinatura de mais acordos comerciais é questão "de vida ou morte" para a economia nacional.

"Nós precisamos é estimular mais empresas a participar do comércio exterior, que é o que nós estamos fazendo permanentemente", afirmou o vice-presidente.

Alckmin mencionou a "dificuldade" de contornar as exigências importas pelo bloco europeu quanto à questão ambiental, mas afirmou que o governo está trabalhando para superar o impasse.

"O que nós temos que fazer? Uma contraproposta, dizer: olha, o governo mudou, nós temos compromisso com o combate às mudanças climáticas, o Brasil vai ser o grande protagonista dessa transição energética", afirmou ele, acrescentando que o Brasil será "exemplo para o mundo" caso consiga destravar as negociações do acordo UE-Mercosul.