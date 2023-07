Lula Marques/ Agência Brasil - 23/03/2023 Arthur Lira se reúne neste domingo com líderes partidários

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se reúne na noite deste domingo (2) com líderes partidários para discutir a pauta de votações da semana, que contará com temas econômicos importantes como o arcabouço fiscal , a reforma tributária e o voto de qualidade no Carf.



Lira convocou esforço concentrado na próxima semana, com sessões de votação todos os dias para tratar desses temas.

O presidente da Câmara disse que já conversou sobre o assunto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "A Câmara dos Deputados continuará no seu trabalho para aprovar as matérias de interesse do Brasil", afirmou Lira na última sexta-feira (30).

O objetivo é concluir a pauta de votações antes do dia 16 de julho, quando deve ocorrer um recesso branco. "Conversei hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para acertamos os temas econômicos que a Câmara dos Deputados vai apreciar semana que vem. Reforma tributária, Carf e arcabouço fiscal estão na pauta que queremos aprovar. Combinamos um esforço concentrado", disse Lira na sexta-feira.

A pauta de votações desta semana começa trancada pela proposta que retoma o voto de qualidade nos empates do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), última instância de recursos administrativos sobre as punições da Receita Federal. Desde 2020, os empates são decididos em favor dos contribuintes.



Outra proposta que tramita em regime de urgência – e que tranca a pauta a partir do dia 2 – é a criação do Programa Escola em Tempo Integral (PL 2617/23).



Já a votação do arcabouço fiscal depende da análise de emendas do Senado ao texto, que cria o regime fiscal sustentável, baseado na busca de equilíbrio entre arrecadação e despesas. As emendas dos senadores ampliam a possibilidade de aumento dos gastos do governo com novas exceções à meta e hipótese de ampliação do limite de gastos a partir da estimativa de inflação anual.

A reforma tributária, por sua vez, teve parecer preliminar apresentado pelo relator , deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e ainda é alvo de negociações.