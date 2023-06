Divulgação Empreendedores Janguiê Diniz e Stanley Bittar vão palestrar no evento

Em 2022, 3,3 milhões de companhias foram abertas no território nacional, segundo dados do Mapa de Empresas, do governo federal. A Região Norte vem despontando como uma das mais promissoras nesse campo.



Para orientar e impulsionar o empreendedorismo na região, especificamente do Acre, será realizado, nesta quarta-feira (28), o Workshop Empreendedorismo Digital, evento que irá debater temas sobre negócios, gestão e ecossistemas digitais. O encontro gratuito ocorre no Sebrae Lab da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco, a partir das 15h.

Os empreendedores Janguiê Diniz, fundador e controlador do grupo Ser Educacional e sócio da Bossanova Investimentos, e Stanley Bittar, fundador da Stanley’s Holding, vão comandar o workshop. Em palestras, eles compartilharão suas vastas experiências e insights sobre temas cruciais para o sucesso no atual cenário empresarial.

Conheça os palestrantes

Janguiê Diniz é reconhecido por suas habilidades empreendedoras. O grupo Ser Educacional, fundado por ele, é mantenedor, na região Norte, das marcas UNAMA (Amapá, Acre, Pará, Rondônia e Roraima), UNINASSAU (Amazonas, Rondônia e Tocantins), UNINORTE (Amazonas) e UNESC (Rondônia).

Durante sua apresentação, ele irá compartilhar suas estratégias e conhecimentos sobre o empreendedorismo para a criação de riqueza, a partir de sua própria trajetória como alguém que saiu de uma situação de extrema pobreza para construir grandes empreendimentos e chegar à famosa lista da Revista Forbes.

"Eu costumo dizer que quem quer construir riqueza financeira precisa começar empreendendo na vida, antes de empreender nos negócios. É preciso desenvolver diversas características e habilidades para ser um empreendedor de sucesso", aponta.

Já Stanley Bittar é especialista em ecossistemas para serviços financeiros e digitais. Com ampla experiência no cenário corporativo, ele irá discutir a importância do ecossistema empresarial no contexto dos serviços financeiros e digitais.



Sua palestra abordará as tendências emergentes nesse setor, as oportunidades para startups e como as empresas podem se adaptar e aproveitar as transformações tecnológicas. "O escalonamento de negócios é um processo crucial para impulsionar o crescimento e o sucesso empresarial. Envolve estratégias para expandir as operações, alcançar novos mercados e aumentar a lucratividade", explica.

Como participar

Os ingressos para o Workshop Empreendedorismo Digital são gratuitos e podem ser reservados no site do Sebrae .