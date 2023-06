Lula Marques/ Agência Brasil - 22/03/2023 Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, durante coletiva de imprensa

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta segunda-feira (26) que tem "convicção" que a taxa básica de juros (Selic) irá cair em breve. Durante reunião com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, Pacheco mencionou a Selic como um desafio do governo atual.

"Temos um desafio imediato de queda da taxa básica de juros, tenho muita convicção de que vai acontecer", declarou o presidente do Senado.

Ele ressaltou indicadores positivos da economia ao dar a declaração. O tema tem sido frequente entre reuniões de senadores, que também cobram redução da Selic.

O líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues, já se posicionou favorável à demissão de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

Na última semana, Randolfe convocou Campos Neto a explicar a política monetária na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado.

A decisão ocorre após a autoridade monetária decidir manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, o que revoltou os aliados do Palácio do Planalto.