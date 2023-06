Divulgação / LinkedIn Com sua proposta inovadora, o LinkedIn tem conquistado cada dia mais espaço no mercado de trabalho

O LinkedIn é a principal rede social do mundo corporativo, com mais de 850 milhões de usuários em 200 países ou territórios. E quem está em busca de novas oportunidades de trabalho ou atrás de uma recolocação no mercado precisa estar presente na plataforma, de acordo com dados da Icon Talent, empresa especializada em recrutamento e seleção em tecnologia.

"Atualmente utilizamos o LinkedIn em todos os nossos processos seletivos, seja para encontrar o profissional com o perfil da vaga, seja para confirmar informações do currículo ou recomendações feitas por sua rede de contatos. Por isso, é fundamental manter-se ativo na plataforma e com os dados sempre atualizados", explica Christina Curcio, CEO da Icon Talent.

Christina lembra que, dependendo da área de atuação do candidato, é importante deixar ainda o seu portfólio aberto no perfil. "É uma estratégia muito usada em algumas áreas como a Tecnologia da Informação e a Engenharia, por exemplo".

Além disso, a especialista destaca outros cuidados que os profissionais precisam ter para se destacarem. Confira cinco passos para turbinar seu perfil:

1- Contato

Muitos profissionais esquecem de colocar as informações de contato. Sem isso, o contato do recrutador fica mais difícil, o que pode atrapalhar uma futura contratação.

2- Open to Work

O uso do selo “Open to Work” (ferramenta gratuita disponibilizada pelo próprio LinkedIn) é fundamental para que o recrutador saiba que você está disponível para oportunidades.

3- Interações com os contatos

Um dos erros mais comuns nessa rede social é não interagir com os contatos e tratar o Linkedin apenas como um depósito de currículos. Assim como nas outras redes sociais, quanto mais você for ativo, maiores são as possibilidades de se destacar. Poste regularmente ou comente as postagens dos seus contatos.

4- Indicações e recomendações

"No LinkedIn você pode e deve utilizar esses recursos a seu favor. Além das recomendações de ex-colegas de trabalho e ex-gestores sobre as suas características, é muito importante pedir também indicações no perfil principal da conta. Assim, ao analisar o seu currículo, o recrutador terá mais informações para levantar as suas habilidades e conversar com sua rede de contatos para saber um pouco mais sobre você", afirma Christina Curcio.

5- Faça contatos

Além disso, se você tem alguma empresa em que sonha em trabalhar, o LinkedIn é uma ótima maneira de se aproximar. Neste caso, se conecte tanto ao perfil institucional quanto do setor de Recursos Humanos e de profissionais que trabalham na corporação.

