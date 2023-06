Agência Brasil ANS suspende a comercialização de 31 planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu a comercialização de 31 planos de saúde de nove operadoras por mau desempenho no atendimento aos usuários. O anúncio da suspensão foi feito na última semana, mas passa a valer nesta sexta-feira (23). ( Veja a lista )



Os clientes desses planos permanecem com suas coberturas, mas novos clientes não podem ser captados até que a avaliação melhore.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores.

"Ao todo, 407.637 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento", afirmou o diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Alexandre Fioranelli.

Também nesta sexta, 15 planos de sete operadoras poderão voltar a ser comercializados. ( Veja a lista )

A partir do resultado do monitoramento, as operadoras reiteradamente com pior resultado são avaliadas e para aquelas que apresentam risco à assistência à saúde são identificados os planos que terão o ingresso de novos beneficiários vedado temporariamente.

A cada trimestre a listagem de planos é reavaliada, e as operadoras que deixarem de apresentar risco à assistência à saúde são liberadas, pelo monitoramento, para oferecer os planos para novas comercializações.

A partir dessas informações as operadoras são classificadas em faixas, possibilitando uma análise comparativa entre elas. As operadoras enquadradas nas faixas superiores do monitoramento apresentam um pior resultado no indicador da operadora.