INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza neste final de semana mutirões para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) em quatro cidades do país. São elas: Imperatriz (MA), Porto Velho (RO), Ariquemes (RO) e Santos (SP).

Em nota, o INSS diz que a "iniciativa tem como foco a redução da fila de estoque dos benefícios pendentes de avaliação social, que é uma das etapas para a concessão do BPC".

Os atendimentos são feitos mediante agendamento pelo número de telefone 135.



A ação acontece nas APS de Imperatriz (MA), Porto Velho (RO), Ariquemes (RO) e Santos (SP) com a presença de 53 assistentes sociais confirmados nas diferentes localidades.

Os mutirões para acelerar a análise desses benefícios já foram realizados nas cidades de Caruaru (PE), Pelotas (RS), Juazeiro do Norte (CE), Fortaleza (CE) e Manaus (AM). Os próximos mutirões serão realizados em Montes Claros (MG), nos dias 1 e 2 de julho.

Confira as datas:

24 e 26/6: Imperatriz (MA), Porto Velho (RO) e Santos (SP)

1 e 2/7: Montes Claros