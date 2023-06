MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Maior parte dos recursos para dar descontos em carros já foi consumida

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou nesta quarta-feira (21) que já autorizou a utilização de R$ 400 milhões em crédito tributário para montadoras usarem no programa que dá descontos em carros. O valor equivale a 80% dos R$ 500 milhões disponibilizados em Medida Provisória (MP) publicada há duas semanas.



Na segunda-feira (19), o MDIC havia informado que 64% da verba havia sido consumida .

O montante solicitado pelas montadoras é convertido em descontos para os consumidores na compra de carros que custam até R$ 120 mil. Os descontos começam em R$ 2 mil e vão até R$ 8 mil, a depender do veículo e de suas características. Muitas montadoras, porém, estão aplicando descontos ainda maiores por conta própria.



Nesta terça-feira (20), o ministério prorrogou por mais 15 dias a exclusividade do programa para pessoas físicas, que teria se encerrado nesta semana. A decisão foi recebida com crítica pelas locadoras de automóveis, que ainda não podem adquirir carros com descontos.



Os descontos do governo em carros vão durar quatro meses ou enquanto durarem os R$ 500 milhões disponibilizados em créditos tributários.