O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços (MDIC) informou nesta segunda-feira (19) que o programa para baratear o custo final dos carros populares já teve 64% da verba consumida. Dos R$ 500 milhões disponibilizados em créditos tributários, as empresas já solicitaram R$ 320 milhões.



O total autorizado até aqui, por montadora, é o seguinte: FCA Fiat Chrysler, R$ 130 milhões; Volks, R$ 50 milhões; Peugeot Citroen, R$ 40 milhões; Renault, R$ 30 milhões; GM e Hyundai, R$ 20 milhões cada; Honda, Nissan e Toyota, R$ 10 milhões cada.

O programa foi lançado no dia 5 de junho e não tem previsão para rer prorrogado. Se mantiver o ritmo, antes mesmo do fim do mês de junho a verba terá encerrado.

Na atualização de hoje, o governo informou ainda que a tabela de veículos que pode ter desconto não sofreu alterações, com isso, continuam valendo as 266 versões de 32 modelos. ( Veja a lista completa )

Os descontos patrocinados pelo governo vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil e são válidos para veículos novos com preços de mercado até R$ 120 mil. As montadoras podem aplicar descontos adicionais por conta própria, como vem acorrendo.

A verba é de R$ 500 milhões para carros, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para ônibus. No caso dos caminhões e ônibus, os descontos vão de R$ 33,6 mil a R$ 99,4 mil, mas o governo não informou quanto deste montante foi usado até o momento.