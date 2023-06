Lula Marques/ Agência Brasil - 23/03/2023 Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, durante coletiva à imprensa no salão verde da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) disse nesta terça-feira (20) que a votação da reforma tributária está mantida para julho. A declaração dada ao Estadão vem em meio a especulações de possível adiamento da matéria.



Lira disse que sua viagem a Portugal, marcada para a próxima semana, não atrapalha as negociações.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"A reforma já teve discussão em todos os âmbitos e precisa agora do texto (parecer)", disse. Na sua avaliação, o prazo de 15 dias para que o texto possa ser criticado e negociado é suficiente até a votação. "Vou chegar para ajustar a parte política", afirmou.

Entre os motivos que fariam a votação atrasar está a demora do relator, Aguinaldo Ribeiro, em apresentar o substitutivo. Parlamentares, governadores, prefeitos e empresários cobram os detalhes da proposta.

A Câmara também deve ter que votar nesse período as mudanças feitas pelo Senado no arcabouço fiscal, já que as duas pautas são consideradas prioridades tanto para o governo federal quanto para os parlamentares.