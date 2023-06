Unsplash/Towfiqu barbhuiya Poupar é a chave para realizar sonhos

Casa própria, carro, viagem, videogame, reforma da casa ou um eletrodoméstico novo. Mais ou menos caros, os sonhos que envolvem gastos precisam envolver, também, planejamento financeiro.



Especialistas em finanças pessoais recomendam que todo gasto deve ser planejado. Se houver a possibilidade de esperar, o melhor é juntar o dinheiro antes e gastar depois, para não entrar em dívida.

Cuidado com empréstimo para realizar sonho

João Victorino, especialista em finanças pessoais, orienta que o primeiro passo para planejar um sonho é avaliar quão necessário é o item que se deseja comprar. Por exemplo, se uma pessoa usa o carro para trabalhar e precisa de um modelo novo, ou se uma família precisa com urgência de uma reforma na casa, João afirma que é possível pegar crédito para alcançar esses objetivos. "Essas são o que a gente chama de dívida boa", diz o especialista.

Mesmo para "dívidas boas", João comenta que é necessário planejamento para pegar o crédito. Uma dica é pesquisar bastante, avaliando a taxa de juros em diversas instituições financeiras. Também é importante negociar com os bancos para conseguir taxas melhores.

Depois de fazer um empréstimo, é necessário manter o planejamento do orçamento familiar para conseguir realizar o pagamento das parcelas, sem se afundar nas dívidas.

Guardando antes, gastando depois

Já para gastos não essenciais, como viagens ou eletrônicos, por exemplo, o conselho é guardar o dinheiro primeiro e, só depois, gastá-lo. "Tomar crédito para consumo é bastante complicado", afirma João.

Nesse caso, a dica é se planejar. Se a família pretende fazer uma viagem no final do ano, por exemplo, é necessário saber quanto ela vai custar para organizar quanto será guardado por mês. Assim, quando a viagem chegar, ela já estará quitada, sem que sobrem dívidas para depois.

"Vamos supor que a quantia que eu economizo por mês atualmente não é o suficiente para alcançar o valor da viagem. Então, vamos precisar de mais dinheiro. Como família, temos que pensar quais gastos vamos cortar para aumentar a sobra mensal e atingir o objetivo", exemplifica João.



A educadora financeira Luciana Ikedo orienta que sejam estabelecidas metas de curto, médio e longo prazo para que os sonhos sejam realizados. "Quando estabelecemos metas, transformamos nossos sonhos em objetivos, e assim fica mais fácil alcançá-los. Quando somente sonhamos e não colocamos no papel, existe a chance desses sonhos nunca se tornarem realidade", afirma.

Além de colocar tudo no papel, Luciana também aconselha que os juros compostos sejam usados a favor dos sonhos. Para isso, é possível aplicar uma quantidade mensal em investimentos de renda fixa datados para quando o sonho será realizado. "Quando temos a dimensão de qual o preço desses sonhos, podemos traçar uma estratégia", diz a especialista.