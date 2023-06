3. Tesouro Direto

Outra opção é investir no Tesouro Direto, ou seja, emprestar dinheiro para o governo. É justamente por conta dos grandes bancos e do governo serem instituições sólidas é que é seguro investir em CDB e no Tesouro. Os títulos do Tesouro podem ser comprados em corretoras, através de bancos, ou no próprio site do Tesouro Direto.