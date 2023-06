FreePik Gasolina fica mais cara na primeira quinzena de junho

O preço médio do litro da gasolina nos postos de combustíveis aumentou 0,54% na primeira quinzena de junho em relação a maio, fechando o período a R$ 5,55, de acordo com dados do Índice de Preços Ticket Log divulgados nesta segunda-feira (19). Já o preço do etanol caiu 4,62% no período, chegando a R$ 3,92.



"Bem como no início do mês, a mudança na cobrança da alíquota do ICMS elevou o preço médio da gasolina comercializada no Brasil neste fechamento de quinzena, contrapondo a tendência de queda dos combustíveis que aconteceu em maio conforme os últimos anúncios. Os recuos foram identificados na maioria dos Estados", afirma Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

A região com maior preço médio da gasolina é o Norte, onde o litro custa R$ 5,90. Apesar de alto, o valor caiu 2,16% na primeira quinzena de junho. Já o Sudeste é a região com a gasolina mais barata, com preço médio de R$ 5,40.

O etanol mais barato do Brasil é encontrado no Centro-Oeste, com preço médio de R$ 3,81, queda de 5,69%. Já o valor mais alto para o álcool foi registrado no Norte, com litro saindo a R$ 4,78.

"Como resultado da redução mais acentuada no valor médio nacional do etanol, o combustível foi considerado economicamente mais vantajoso para abastecimento em mais estados, quando comparado ao mês anterior, que são Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Vale reforçar que o etanol também é ecologicamente mais viável para o abastecimento por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas", afirma Douglas.

Redução da gasolina



Na última sexta-feira (16), passou a valer um novo corte no preço da gasolina aplicado pela Petrobras às refinarias. A redução foi de R$ 2,66 por litro. "Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba", afirmou a estatal.

Segundo Douglas, essa redução nos postos deve ser sentida pelos consumidores de todo o Brasil dentro dos próximos dias, fazendo cair o preço médio do litro do combustível.