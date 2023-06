Ricardo Stuckert/PR Lula e Helder Barbalho, governador do Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender o aumento da faixa de beneficiários do Minha Casa Minha Vida e reafirmou que a população de classe média “também tem direito à moradia”. A declaração foi dada em evento no Pará, neste sábado (17).

O petista já havia comentado a vontade de subir o subsídio do programa para R$ 12 mil. A medida ainda é avaliada pelo Palácio do Planalto, que deve agilizar a análise da proposta.

“E vamos fazer casa também para pessoas que ganham um salário de classe média. Porque as pessoas que ganham mais também têm o direito de ter uma casa pra morar”, afirmou Lula.

O Minha Casa, Minha Vida prevê três faixas de renda de beneficiados. Nas áreas urbanas, a faixa 1 destina-se a famílias com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640; a faixa 2 vai até R$ 4,4 mil; e a faixa 3 até R$ 8 mil.

Em áreas rurais, os valores são equivalentes, mas contados anualmente devido à sazonalidade do rendimento nessas áreas. Assim, a faixa 1 abrangerá famílias com até R$ 31.680,00 anuais; a faixa 2 vai até R$ 52.800,00; e a faixa 3, até R$ 96 mil. A atualização dos valores poderá ser feita por ato do Ministério das Cidades, pasta que coordenará o programa.