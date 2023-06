Saldo do FGTS bloqueado: saiba as causas e como resolver

Para realizar o desbloqueio do saldo do FGTS, o trabalhador deve:

- No caso de razões jurídicas: solicitar uma nova ordem judicial libere a sua conta. - No saque-aniversário: realizar a troca de modalidade pelo aplicativo, mas será necessário aguardar dois anos de carência; - No caso de empréstimo: será preciso realizar a antecipação do pagamento das parcelas ou a quitação do contrato; - No caso de solicitação do empregador: o trabalhador deve aguardar o retorno da Caixa para a liberação da conta.