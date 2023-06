Agência Brasil Preço do litro do diesel reduz mais de 4% no País nos primeiros dias de junho, aponta Ticket Log

O último Índice de Preços Ticket Log (IPTL) referente ao período de 1º a 14 de junho, apontou que o preço médio do diesel comum reduziu 4,64% nas bombas de abastecimento no País, ante maio, e fechou os primeiros dias do mês corrente a R$ 5,14. Já o diesel S-10 recuou 4,74% e foi comercializado a R$ 5,22.

“Após último reajuste na refinaria de 12,8% em maio, ainda é possível ver uma redução refletindo no preço final para junho. Em alguns Estados, a redução chegou a mais de 9%, como é o caso do diesel S-10 comercializado em Roraima”, aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

No recorte regional, o Centro-Oeste se destacou com a baixa mais expressiva para o diesel comum, de 6,20%, vendido a R$ 5,14. Já o Norte liderou o ranking do maior recuo para o diesel S-10, de 6,07%, e média de R$ 5,57. O valor mais baixo para ambos os combustíveis foi identificado na Região Sul, que comercializou o comum a R$ 5,00 e 0 S-10 a R$ 5,06.

A redução mais expressiva para o diesel comum foi identificada no Amazonas, onde o tipo comum fechou a R$ 4,85, com 8,83% de redução. Já o maior recuo para o diesel S-10 foi registrado em Roraima, onde o litro foi comercializado a R$ 6,22 após ficar 9,06% mais barato.

O preço médio mais baixo para o diesel comum foi registrado nos postos de abastecimento do Amazonas, a R$ 4,85, e o mais caro, em Roraima a R$ 6,43. Já o preço do litro mais barato para o tipo S-10 foi identificado em Pernambuco, a R$ 4,98, e o mais caro, no Amapá, a R$ 6,34.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.