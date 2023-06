Reprodução Roda Viva/TV Cultura Luiza Trajano

A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, cobrou nesta segunda-feira (12) o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto , para que a entidade monetária reduza a taxa básica de juros em mais de 0,25 pontos percentuais, caso contrário "muita gente vai quebrar".

A empresária afirmou, em evento do IDV (Instituto para o Desenvolvimento do Varejo), que já ligou para Campos Neto "mais de vinte vezes" cobrando redução da taxa Selic, que está em 13,75%, maior patamar desde 2016.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O presidente do Banco Central, presente no evento, afirmou que seria possível reduzir os juros "lá na frente" , sem estipular um prazo.

"A nossa realidade é diferente, o varejo puxa tudo, a indústria, a produção. Estamos tendo excesso de produto, as indústrias não têm onde colocar, nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Já tivemos muito remédio amargo, se estou defendendo é pela pequena e média empresa. Queria pedir, por favor, para dar um sinal de [que vai] baixar esses juros", afirmou Trajano.



Ela disse entender as justificativas do presidente do BC, mas disse que os brasileiros estão ansiosos pela redução.

"Uma coisa é, dentro de uma sala, a gente pensar tecnicamente, acho muito bom, mas outra coisa é a realidade. Sem um sinal, não vamos aguentar, quantas lojas aqui já foram fechadas? Queria te pedir, em nome dos brasileiros, para dar um sinal —e não é de 0,25 ponto, precisamos de mais."

Leia também Inflação deve voltar a subir após junho, diz Campos Neto

Campos Neto rebateu a empresário afirmando que avaliaria a retrospectiva da taxa Selic como positiva em um futuro evento.

"Vai ter muita gente quebrada já", retrucou Trajano. Ela disse que ligará "outras 30 vezes" para o presidente do Banco Central, se necessário.