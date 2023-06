Marcello Casal Jr/Agência Brasil Emprego formal cresce em SP

O Estado de São Paulo criou 55 mil novos empregos formais em abril deste ano, alta de 0,4% em relação ao mês anterior, de acordo com dados do Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).



Na somatória dos quatro primeiros meses deste ano, 190 mil empregos foram criados em São Paulo, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em abril, a oferta de empregos na agricultura aumentou 1,1%, setor que registrou maior alta. Em seguida, aparecem a construção (0,9%), os serviços (0,4%), a indústria (0,4%) e o comércio (0,3%).

No período, 27.744 empregos formais foram criados em serviços, com destaque para os segmentos de transporte, armazenagem e correio (8 mil) e saúde humana e serviços sociais (6 mil).



O maior saldo de empregos em abril foi verificado na capital, com 12.310 postos de trabalho abertos. Em seguida, aparecem a região administrativa (RA) de Campinas (11.585 empregos), a RA da região metropolitana de São Paulo (8.222), RA de Sorocaba (4.394), RA de Bauru (3.700) e RA de São José dos Campos (2.944).