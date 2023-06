Reprodução/Diogo Zacarias - 30/03/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai participar na próxima quinta-feira (15) de reunião no Senado com o presidente da Casa, Rodrigo Pachecho (PSD-MG), e líderes partidários, a fim de debater o arcabouço fiscal .



O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 23 de maio e, agora, está sendo analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, antes de ir a plenário na Casa.

"Queremos permitir ao ministro [Fernando Haddad] a exposição dos pontos importantes do projeto [na reunião de líderes]. Esperamos apreciar o projeto ainda em junho", afirmou Pacheco à TV Globo.

Na reunião, Haddad deve pedir aos líderes partidários não apenas apoio ao projeto, mas ajuda para que o texto mantenha sua "espinha dorsal", ou seja, seus principais pontos.

Os próximos passos do projeto de lei são a apresentação do parecer pelo relator da matéria, senador Omar Aziz (PSD-AM), a votação na CAE e, por fim, a análise e votação de todos os senadores no plenário da Casa.



Se o texto for modificado no Senado, o arcabouço fiscal precisa ser novamente votada na Câmara, para que as alterações sejam apreciadas pelos deputados.