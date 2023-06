Divulgação/99 99 lança recurso que permite negociação no app

A 99 lançou nesta terça-feira (6) o 99Negocia, novo recurso da plataforma que vai permitir que motoristas e passageiros negociem o preço da corrida previamente. A novidade já estava em fase de testes em 196 municípios brasileiros, e chegará a mais 36 cidades durante o mês de junho.



A negociação de preço é feita diretamente no aplicativo. Por lá, o passageiro informa quanto deseja pagar pela corrida, enquanto o motorista analisa o destino, o trajeto e a avaliação do passageiro, podendo negociar o valor.

"Com o 99Negocia, os valores são pré-negociados e não permite mudanças de rota ou desvios durante o trajeto. Nosso diferencial é oferecer, além de flexibilidade, funcionalidades de segurança, carteira digital e inovações tecnológicas consolidadas do nosso app para uma experiência completa para o passageiro que busca opções mais acessíveis de corridas", explica Leonardo Japur, diretor de estratégia e novas categorias da 99.



Atualmente, a plataforma está presente em 3,3 mil cidades brasileiras e atingiu a marca de 1 milhão de motoristas parceiros. Há um ano, o número era de 750 mil trabalhadores.