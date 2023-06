José Cruz/Agência Brasil - 08/07/2016 Carros populares vão ficar mais baratos

Os R$ 500 milhões que o governo federal ofereceu para viabilizar os descontos em carros populares devem se esgotar em um mês, de acordo com cálculos da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que representa as montadoras, divulgados nesta terça-feira (6). O programa vai durar quatro meses ou até os recursos se esgotarem.



"Seria interessante que o governo entendesse a importância da geração de tributos com essas vendas e pudesse ampliar os R$ 500 milhões do programa" afirmou Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, em entrevista coletiva.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Segundo a entidade, o valor deve impulsionar a venda de 100 mil a 110 mil carros, o que representa apenas 5% da produção anual. Os descontos devem ficar entre R$ 4,5 mil e R$ 5 mil por veículo.

No anúncio do programa nesta segunda-feira (5), o governo federal afirmou que os descontos vão variar entre R$ 2 mil e R$ 8 mil, seguindo critérios como eficiência energética do motor e número de peças produzidas no Brasil.

Segundo Márcio, o programa é importante para movimentar o mercado de veículos vendidos para pessoas físicas, que está caminhando lentamente. "Cria-se um ambiente favorável ao aumento de vendas nesse segmento", disse.



Já no caso de caminhões e ônibus, a Anfavea ainda não concluiu os cálculos para estimar em quanto tempo os benefícios tributários serão consumidos.