Qual o valor da multa?

O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, mas a taxa vai crescendo com o passar do tempo, podendo chegar a 20% do valor do Imposto de Renda. Quanto maior a demora para declarar, maior o valor da multa. O boleto é emitido com prazo de 30 dias, tempo no qual o contribuinte pode recorrer se entender que a taxa está errada.