A declaração pode ser preenchida pelo programa da Receita, Federal, mas também pelo aplicativo, site ou portal e-cac

Ao abrir o programa e clicar no botão "Nova" no menu à esquerda, no alto, você pode escolher entre três opções: Importar dados da declaração de 2022; Usar a ferramenta de pré-preenchimento; Começar o preenchimento do zero.