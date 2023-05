Lorena Amaro Pix supera cartões de crédito e débito em número de transações

O Pix atingiu 29% do volume total de transações financeiras feitas ao longo 2022, divulgou nesta quarta-feira (31) o Banco Central. O número de transações com cartão de crédito somaram 20% no ano passado, enquanto as feitas com cartão de débito foram 19%.

Apesar do aumento da participação do Pix , o uso dos cartões em termos absolutos também aumentou. O que estagnou foi o uso de boletos (8,91%). Foi registrada ainda uma redução mais acelerada na utilização de cheques, com menos de 1%.

Em 2021, o Pix foi responsável por 16% das transações. O cartão de crédito respondia por 22% delas e o cartão de débito, 23%.

Segundo o BC, os números mostram a força que a digitalização financeira teve nas formas de pagamento no Brasil. "Essa análise nos permite fazer inferências, ainda que não causais, sobre eventuais mudanças nos hábitos de uso de meios de pagamento do cidadão brasileiro."

O que é o Pix?

O Pix permite pagar boletos, contas de luz, impostos ou compras, sendo mais um meio de pagamento para os brasileiros e uma forma de transferir dinheiro. Ele tem operações em qualquer hora do dia, sete dias por semana. Usando apenas o aplicativo da instituição financeira em que você tem conta, é possível realizar transações em menos de 10 segundos.

Criado no final de 2020, acumula 146,4 milhões de usuários, dos quais 134,8 milhões pessoas físicas e 11,6 milhões pessoas jurídicas. Em setembro de 2022, o sistema superou a marca de R$ 1 trilhão movimentados por mês.

O Pix pode ser usado por pessoas físicas e jurídicas, inclusive MEI (microempreendedor individual). Não há limite da quantidade de transações.