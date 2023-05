Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras

A Petrobras abre no dia 7 de junho um programa para contratação de estagiários com expectativa de contratação de mais de 200 pessoas. A remuneração é de R$ 1.825.



O estágio teria duração de 12 meses em 11 estados, são eles: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

As inscrições podem ser realizadas no site do CIEE de 7 a 16 de junho. (Clique aqui e confira o edital completo)

Primeiro, será aplicada uma prova online. Na mesma etapa, ainda constam análise comportamental e exames médicos admissionais.

Além da bolsa auxílio de R$ 1.825, os candidatos aprovados receberão vale-transporte (caso a empresa não ofereça transporte próprio), seguro contra acidentes pessoais e férias remuneradas.

O trabalho será híbrido, ou seja, parcialmente remoto. 30% das vagas são reservadas para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência.

Áreas de interesse da Petrobras



Administração

Análise de Dados

Análise de Sistemas

Ciência da Computação

Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas)

Contabilidade

Direito

Engenharias (Computação, Automação e Controle, Elétrica, Mecânica, Petróleo, Produção e Química)

Estatística

Geologia

Serviço Social.