Agência Brasil INSS anunciou mutirão para diminuir fila do BPC

O Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) vai iniciar, em junho, mutirões para agilizar a análise de benefícios assistenciais para pessoas com deficiência. A previsão é que cerca de 1,5 mil cidadãos sejam atendidos.

As ações serão desenvolvidas aos finais de semana e feriados nas regiões Norte e Nordeste do país, onde está a maioria dos pedidos do BPC está concentrada. O foco será nas avaliações sociais pelos assistentes sociais do INSS, que é uma das etapas para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Além dessa primeira etapa das avaliações socias, profissionais capacitados do INSS e peritos médicos estarão presentes para prestar informações, realizar perícias médicas e solucionar dificuldades de acesso e a conclusão de alguns benefícios.

Confira as datas dos mutirões

Caruaru (PE) - 3 e 4 de junho;

Imperatriz (MA) - 10 e 11 de junho;

Manaus (AM) - 17 e 18 de junho;

Montes Claros (MG) - previsto para 24 e 25 de junho.

Segundo o órgão, a ideia é que outras localidades também realizem mutirões até agosto.