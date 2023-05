Fernanda Capelli Bradesco

O aplicativo do banco Bradesco passa por instabilidade na manhã desta terça-feira (30). Segundo relato de usuários, ao acessar o programa, o cliente se depara com a mensagem de que "Algo deu errado por aqui...".



Ao acessar o aplicativo, a mensagem que aparece é: "algo deu errado por aqui. Mas você pode acessar sua conta pelo Internet Banking (computador), ou, se preferir, voltar mais tarde (veja imagem abaixo)". Porém, usuários também relatam problemas para usar o site do banco no computador.

Nas redes sociais, clientes da instituição reclamaram de falta de acesso aos dados da conta e impossibilidade de acessar o aplicativo.

O banco respondeu um dos tweets com "Olá bom dia, peço que nos chame no privado para entendermos melhor seu caso", mas ainda não se pronunciou oficialmente.

O site Downdetector, que monitora instabilidades em serviços digitais, registrou mais de 300 reclamações por volta das 8h da manhã. 51% das reclamações são relacionadas ao login no aplicativo; 43%, login no internet banking; e 6%, operações no internet banking.



Bom dia! Exceto para o @Bradesco e seu aplicativo "maravilhoso" que dá pau e exibe um desenho irritante — de um moleque com topete colorido. Apesar de ter uma chave fixa na mão, não sabe consertar nada. pic.twitter.com/loRJhGHXS5 — Nathalia Oliveira (@nathaliamp4) May 30, 2023





Bom dia!! Alguém com problema em abrir o aplicativo do Bradesco ?? — Luiz🌵1️⃣3️⃣LULA2023🇧🇷🇷🇺🇨🇳🇮🇳🇿🇦 (@luizbssantos) May 30, 2023





O banco @Bradesco é um lixo mesmo que serviço sem vergonha que eles prestam app sempre com problema — Adriano Ticz (@TiczAdriano) May 30, 2023





bradesco fora do ar — má influenza (@kidzespero) May 30, 2023