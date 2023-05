redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Petrobras anunciou fim da política de paridade com preço internacional

Uma semana após a Petrobras anunciar o fim da PPI (Paridade de Preços de Importação) para gasolina e diesel, o preço médio da gasolina comum nos postos do Brasil é R$ 0,22 mais baixo do que o registrado na terça-feira (16), dia do anúncio.

O número é parte da edição de maio do Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, realizado em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). E reúne dados de mais de 20 mil postos de combustíveis em todo o país.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

De acordo com a Petrobras, o fim da PPI (Paridade de Preços de Importação) teria como resultado uma redução de R$ 0,40 na gasolina.

Segundo o panorama, a queda da gasolina se deu de forma gradativa durante o período. Na quarta (17) a diminuição foi de R$ 0,06. Na quinta (18), já eram R$ 0,11 a menos. A queda chegou a R$ 0,16 na sexta (19). A redução foi de R$ 0,19 no sábado (20) e domingo (21). Na segunda (22), a queda chegou aos R$ 0,20.

Diesel S10

Já no Diesel S10, combustível mais utilizado por caminhões, dados do Panorama apontam que a diminuição nos postos de combustíveis foi de R$ 0,25 até o fim de semana.

No anúncio, a Petrobrás confirmou a queda de R$ 0,44 no diesel com o fim da PPI.