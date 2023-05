Unsplash/Alexander Grey Dólar opera em queda nesta quarta

O dólar abriu esta quarta-feira (24) em queda, batendo R$ 4,94 por volta das 10h30 (horário de Brasília), o que representa queda de 0,59%. A baixa é decorrente de uma boa reação do mercado à aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados .



No mesmo horário, o Ibovespa tinha queda de 0,44%, indo a 109.450,17 pontos.

Na terça-feira (23), o dólar teve leve alta de 0,02%, chegando a R$ 4,97. A queda na semana é de 0,48%; no mês, de 0,33%; e no ano, de 5,81%.

No cenário nacional, o maior impacto da oscilação da moeda nesta quarta é a aprovação do arcabouço fiscal. Internacionalmente, as atenções permanecem voltadas à renegociação das dívidas dos Estados Unidos, que seguem sem acordo.



Aprovado na Câmara dos Deputados nesta terça-feira por 372 votos a 108, o arcabouço fiscal substitui o atual teto de gastos. Nesta quarta, os parlamentares votam destaques que podem alterar pontos do texto.