Pixabay Site da Receita Federal fica fora do ar

O site da Receita Federal enfrenta instabilidade nesta quarta-feira (24), primeiro dia para consultar o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).



Ao tentar realizar a consulta, o site mostra um aviso em inglês dizendo que o servidor não está disponível para lidar com a solicitação. Outras páginas do site da Receita também apresentam instabilidade.

Segundo o órgão, as falhas no sistema se dão conta do alto número de acessos. "A Receita Federal informa que está monitorando o sistema de consulta de restituição das declarações do IRPF 2023. Devido ao elevado número de consultas, fora do padrão normal, estamos providenciando o aumento da infraestrutura", disse a Receita, em nota enviada ao portal iG por email.



O primeiro lote de restituição do IRPF será pago na próxima quarta-feira (31). Este será o maior lote da história , pagando R$ 7,5 bilhões a mais de 4 milhões de contribuintes.

Desses, mais de 95% são prioridades legais, como idosos, pessoas com deficiência e contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério.

Apesar de estarem em minoria, o lote também contempla contribuintes não prioritários, mas que enviaram a declaração pré-preenchida antes do dia 10 de maio. Quem optou pelo pagamento da restituição via Pix também pode estar neste primeiro lote.



Calendário de restituição do IRPF 2023

Para quem não estiver no primeiro lote, os próximos pagamentos seguem o seguinte calendário: