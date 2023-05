Felipe Moreno Petrobras

Nesta quarta-feira (17) entrou em vigor a redução dos preços do diesel e da gasolina nas refinarias, após a mudança na política de preços da Petrobras . Porém, de acordo com Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard, empresa especializada na gestão de frotas, o impacto dessa medida deve demorar um pouco para ser sentido pelos consumidores.

“Quando ocorre um aumento de preço, o repasse para os consumidores acontece quase que de imediato. Mas em casos de redução, como este, por questões de estoque e mediação de preço, estima-se que leve até 15 dias para que haja um reflexo relevante nas bombas”, explica.

O especialista aponta que a redução será de 40 a 48 centavos por litro no preço do combustível nas refinarias, antes de ser distribuído. Mas Brendon é cético sobre a possibilidade de repasse integral da redução de preços para o consumidor.

"Normalmente existe uma pequena apropriação referente a custo e a frete na etapa de distribuição. Então, dificilmente o repasse será integral, mas deve ser próximo”, explica.

Na última quarta-feira, o preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha foram reduzidos pela Petrobras.

gasolina: - R$ 0,40 por litro (-12,6%)

diesel A: - R$ 0,44 por litro (-12,8%)

GLP: - 8,97 por botijão de 13 kgs (-21,3%)

A estatal também anunciou que irá adotar uma nova política de preços, abandonando o Preço em Paridade de Importação (PPI) como única referência, como é feito desde 2016.

A estatal agora vai considerar o "custo alternativo do cliente" e o "valor marginal para a Petrobras" para reajustar, ou não, os preços.

Segundo a empresa, o custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Sendo assim, o preço do combustível vai variar a depender da região e do que estiver competindo com ele.

Já o valor marginal para a Petrobras é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia dentre elas, produção, importação e exportação do produto e/ou dos petróleos utilizados no refino.