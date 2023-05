Divulgação/Americanas CPI da Americanas é instalada

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar o processo de recuperação judicial da Americanas foi instalada na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (17).



O deputado escolhido para presidir a CPI é Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE), e o relator do caso será Carlos Chiodini (MDB-SC).

Com a CPI, os deputados querem saber mais detalhes sobre as inconsistências de quase R$ 20 bilhões nos lançamentos contábeis da Americanas.

"O Brasil não pode ser uma terra sem lei para um grupo econômico, seja do tamanho que for, praticar fraudes e lesar os consumidores", afirmou Gustinho Ribeiro. " Mesmo sendo uma empresa privada, ela acaba colando em cheque um sistema", completou Carlos Chiodini.

A CPI pretende ouvir funcionários e ex-funcionários da Americanas, bem como a diretoria da 3G Capital, holding de investimentos privado que detinha a empresa - Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira podem ser convocados a depor. Empresas externas que faziam auditorias na Americanas também devem depor diante da CPI.



A CPI terá, a princípio, duração de 120 dias, e as sessões acontecerão às terças-feiras e quintas-feiras.