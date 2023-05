José Cruz/ Agência Brasil Lula diz que governo vai "brigar muito" sobre privatização da Eletrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou nesta quinta-feira (11) a privatização da Eletrobras de "sacanagem", e disse que o governo vai "brigar muito" para ter mais poder de decisão no Conselho de Administração da empresa.



"Veja a sacanagem. E tem gente preocupada com o que eu falo. E o que eu falo é o que aconteceu. Veja a sacanagem. O governo tem 43% das ações da Eletrobras. 43%. Mas no conselho só tem direito a 1 voto. Então, nós entramos na Justiça para que o governo tenha a quantidade de voto de acordo com a quantidade de ações que ele tenha", disse Lula, durante evento de lançamento do Plano Plurianual (PPA) Participativo e da plataforma digital Brasil Participativo, em Salvador.

Atualmente, qualquer acionista da Eletrobras tem poder de voto limitado a 10%, mesmo que tenha uma fatia maior no capital total da empresa. Por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), o governo federal entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para ampliar o poder de voto. A empresa, responsável por geração e distribuição de energia, foi privatizada no ano passado, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



"Nós não vamos ficar quietos. Nós vamos brigar muito por isso", declarou Lula, acrescentando que o governo não vai "vender mais nada" da Petrobras e não vai privatizar os Correios.



"Nós vamos tentar fazer com que a Petrobras possa ter a gasolina mais barata, o diesel mais barato, que a gente possa voltar a construir navio, fazer sonda, plataforma e recuperar o maior patrimônio que o brasileiro construiu", disse o presidente.