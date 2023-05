MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Diesel fica mais barato nos postos

Após redução de 9,9% do valor do diesel da Petrobras vendido às refinarias , que passou a valer no fim de abril, o preço médio do tipo comum do combustível passou a ser de R$ 5,95 por litro nas bombas, queda de 1,64%, de acordo com levantamento do Índice de Preços Ticket Log, divulgado nesta sexta-feira (5).



O levantamento considera o comparativo do dia 28 de abril com o dia 3 de maio. O tipo S-10 recuou 0,68%, passando a custar, em média, R$ 6,14 por litro.

"A redução representa uma economia de R$ 0,10 para os motoristas no litro do diesel comum e de R$ 0,04 para o S-10 neste início de mês", aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Todas as regiões brasileiras registraram queda no valor do diesel comum no período, com destaque para o Centro-Oeste, onde o combustível fechou o dia 3 de maio a R$ 5,88 por litro, recuo de 2,31% ante o dia 28 de abril.



Já a Região Nordeste se destacou no ranking das quedas mais expressivas para o tipo S-10, com o combustível comercializado a R$ 5,96 por litro, 1,29% de redução. Apenas a Região Norte apresentou aumento no valor diesel S-10, de 0,22%, a R$ 6,80 por litro.