Marcello Casal Jr/Agência Brasil Pix tomou lugar de outras modalidades de transferências

Os bancos associados à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) vão deixar de oferecer as operações via Documento de Ordem de Crédito (DOC) e Transferência Especial de Crédito (TEC) até fevereiro de 2024, informou a entidade nesta quinta-feira (4).



De acordo com a Febraban, a decisão foi tomada por que essas transferências são cada vez menos utilizadas pelos clientes, sobretudo por conta da chegada do Pix. A medida afeta pessoas físicas e jurídicas.

"A Febraban e os bancos estão constantemente avaliando a modernização e atualização de todos os meios de pagamentos utilizados no país, a fim de melhorar a conveniência para os clientes", afirma Isaac Sidney, presidente da Febraban. "Com o surgimento do Pix e a alta movimentação bancária com menores taxas, tanto a TEC quando o DOC deixaram de ser a primeira opção dos clientes, que têm dado preferência ao PIX, por ser gratuito e instantâneo", completa.

A TEC é um tipo de transferência feita exclusivamente por empresas para pagamento de benefícios a funcionários.

De acordo com levantamento da Febraban baseado em dados divulgados pelo Banco Central, as transações via DOC somaram 59 milhões de operações em 2022, apenas 3,7% do total de mais de 63 bilhões de operações feitas no ano. O DOC ficou atrás:



dos cheques - 202,8 milhões;

da TED - 1,01 bilhão;

do boleto - 4 bilhões;

do cartão de débito - 15,6 bilhões;

do cartão de crédito - 18,2 bilhões;

e do PIX - 24 bilhões.

Até o dia 29 de fevereiro de 2024, os bancos encerrarão completamente as operações via DOC e TEC. Até o dia 15 de janeiro, clientes poderão realizar as transferências, podendo agendar DOCs até a data limite de 29 de fevereiro, quando as operações serão oficialmente finalizadas.