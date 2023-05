Marcello Casal Jr/Agência Brasil Aposentadoria aumenta neste mês para quem recebe até um salário mínimo

As aposentadorias, pensões e benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) baseadas no salário mínimo terão acréscimo a partir do pagamento de maio. Neste mês, o piso nacional subiu de R$ 1.302 para R$ 1.320 .



Nem todos os beneficiários do INSS que verão seus pagamento subirem, já que a medida atinge apenas aqueles que recebem até um salário mínimo.

"O aumento do piso previdenciário não altera os valores dos benefícios acima do mínimo, já que esses benefícios são reajustados conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O teto dos benefícios pagos pelo INSS continua sendo R$ 7.507,49", informa o órgão.

Para quem recebe até um salário mínimo do INSS, público que será contemplado pelo aumento, o calendário de pagamentos de maio começa no próximo dia 25.

Como de costume, a ordem de pagamentos segue o número final do benefício (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 9 -9. É preciso considerar o penúltimo algarismo (o que vem antes do dígito). Confira a seguir o calendário de pagamentos para o mês de maio.

Calendário do INSS de maio para quem recebe até um salário mínimo



NB final 1: 25/05

NB final 2: 26/05

NB final 3: 29/05

NB final 4: 30/05

NB final 5: 31/05

NB final 6: 1/06

NB final 7: 2/06

NB final 8: 5/06

NB final 9: 6/06

NB final 0: 7/06

Calendário do INSS de maio para quem recebe mais de um salário mínimo