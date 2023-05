Marcello Casal Jr/Agência Brasil Contribuição do INSS muda com aumento do salário mínimo

Com o salário mínimo subindo de R$ 1.302 para R$ 1.320 , muda também a tabela de contribuição com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para trabalhadores com carteira assinada.



A mudança, porém, é válida apenas para a primeira faixa de renda. De acordo com o INSS, "os valores e alíquotas dos salários de contribuição seguem os mesmos para benefícios acima de R$ 1.320".

Confira a nova tabela:

Salários de contribuição de até R$ 1.320 - alíquota de 7,5%

Salários de contribuição entre R$ 1.320,01 e R$ 2.571,29 - alíquota de 9%

Salários de contribuição entre R$ 2.571,30 e R$ 3.856,94 - alíquota de 12%

Salários de contribuição entre R$ 3.856,95 e R$ 7.507,49 - alíquota de 14%

Para quem contribui sobre um salário mínimo, o valor descontado mensalmente era de R$ 97,65, e agora passa para R$ 99, mudança de R$ 1,35. O aumento de R$ 18, portanto, descontada a contribuição do INSS, passa a ser de R$ 16,65. A mudança entra em vigor no salário de maio, pago em junho.