Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Alberto Fernández, presidente da Argentina, se reúnem nesta terça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne no final da tarde desta terça-feira (2) com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, em encontro que contará com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na reunião, Lula vai propor ao argentino um financiamento às empresas brasileiras que vendem para a Argentina.



A informação foi confirmada pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, em entrevista à GloboNews.

"A gente vem discutindo há algum tempo o que a gente chama de crédito para exportação. Na verdade, é um financiamento às empresas brasileiras que vendem para a Argentina, e são essas empresas (argentinas) que importam serviços e mercadorias do Brasil", disse Galípolo.

Segundo o secretário, cerca de 210 empresas brasileiras negociam com a Argentina, que é considerada um importante parceiro comercial para o Brasil. "Nos últimos cinco anos, por ausência de mecanismos do Brasil para financiamento das exportações brasileiras e importações argentinas, perdemos aproximadamente US$ 6 bilhões de espaço na balança comercial com a Argentina para a China, que vem viabilizando mecanismos de financiamento em alternativas em meios de pagamento", afirmou ele.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve ser o responsável pelos financiamentos para exportações para a Argentina. A instituição repassa o dinheiro para a empresa brasileira, mas quem paga o empréstimo é o governo argentino, em um modelo que já existe com outros parceiros comerciais.



"O BNDES tem muita experiência nisso, de financiamento de exportações. O papel do BNDES é essencial nesse processo, mas obviamente tem toda uma governança interna do BNDES do ponto de vista de garantias, exigências que precisam ser cumpridas, e o BNDES vem apoiando e participando dessas discussões", disse Galípolo.