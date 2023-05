Marcelo Camargo/Agência Brasil - 10/04/2023 Ministério do Meio Ambiente terá 98 vagas abertas

O governo federal autorizou nesta terça-feira (2) a abertura de dois concursos públicos para preencher 600 vagas no Ministério do Meio Ambiente e na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). A autorização foi dada pela ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.



Uma das portarias publicadas nesta terça-feira prevê a seleção de 98 profissionais para atuar no Ministério do Meio Ambiente. O cargo é de analista ambiental, com requisito de formação de nível superior, e o edital do concurso deve ser publicado em no máximo seis meses.

Já a outra portaria prevê a abertura de concurso, também no prazo de seis meses, para contratar 502 funcionários para a Funai. São 152 vagas para agentes em indigenismo com nível intermediário e outras 350 vagas para candidatos de nível superior.

Dentre as 350 vagas, 153 são para indigenistas especialistas, mas também está prevista a contratação de profissionais de áreas como administração, arquitetura, antropologia, arquivologia, assistência social, biblioteconomia, contabilidade, economia, engenharia, estatística, geografia, psicologia, sociologia, educação e comunicação.