Valter Campanato/Agência Brasil - 09/02/2023 Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou nesta quinta-feira (27) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá reajustar o salário mínimo a partir de maio. Segundo o ministro, o valor passará de R$ 1.302 para R$ 1.320.

O reajuste já era previsto desde o começo do ano, quando Lula pediu aos ministros do Trabalho (Marinho), Fazenda (Fernando Haddad) e Planejamento (Simone Tebet) que criassem uma política de valorização do salário mínimo. A alta real do salário será aproximadamente de 2,8%.

Marinho informou que Lula deve assinar a medida provisória nos próximos dias. A previsão é que o documento seja chancelado no dia 1º de maio, data em que se comemora do Dia do Trabalhador.

“Vamos mandar em dois formatos. [Aumento do salário para] R$ 1.320 vai por medida provisória e a política de recuperação permanente, de valorização permanente do salário mínimo irá por projeto de lei”, afirmou Marinho, em conversa com jornalistas.

A base salarial serve de referência para a composição dos vencimentos de R$ 60 milhões de brasileiros, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Do total, pouco mais de um terço (24,8 milhões) são beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).