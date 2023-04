MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Receita Federal mobiliza estudos a pedido da Fazenda

A Receita Federal já está elaborando estudos sobre renúncias fiscais a pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou nesta terça-feira (25) o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros do órgão, Claudemir Malaquias.



As renúncias fiscais são benefícios concedidos a empresas, pessoas ou segmentos da economia que pagam menos tributos que os demais. Nesta segunda-feira (24), Haddad disse que vai abrir a "caixa-preta" dessas renúncias fiscais , expondo quem se beneficia delas.

"A sociedade brasileira precisa saber para onde está indo o dinheiro dela", disse o ministro, acrescentando que a União deixa de arrecadar R$ 600 bilhões anualmente com esses benefícios.

Malaquias disse que a Receita "sempre contribui com essas iniciativas" e que, "no momento, esses estudos estão em elaboração". Segundo ele, os estudos do órgão servirão de subsídio para as decisões da Fazenda.



"Com base na avaliação de cada benefício é que se vai estudar e analisar quais as medidas que poderão ser adotadas", disse Malaquias.