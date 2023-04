Ricardo Stuckert/PR - 06/04/2023 Lula disse que espera que acordo entre os blocos seja equilibrado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira que espera "ter boas notícias" sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia ainda neste ano. Lula cumpre uma série de compromissos oficiais na Espanha, e discursou no Fórum Empresarial Brasil-Espanha.



"O Brasil e os sócios do Mercosul estão engajados no diálogo para concluir as negociações com a União Europeia e esperamos ter boas notícias ainda este ano. É um acordo muito importante para todos e queremos que seja equilibrado e contribua para a reindustrialização do Brasil", disse o presidente.



No segundo semestre deste ano, a Espanha assumirá a presidência da União Europeia. Em seu discurso, Lula disse que isso "poderá ajudar muito" na conclusão do acordo entre os blocos.

"Eu imaginava que esse acordo ia ser feito no meu primeiro ano de mandato, em 2003. Eu espero que a gente consiga fazê-lo agora", disse Lula.

Juros altos



Em seu discurso no Fórum Empresarial Brasil-Espanha, o presidente voltou a criticar a alta taxa de juros brasileira, a Selic, que está em 13,75% ao ano desde agosto de 2022.

Lula disse que vai "sair ao mundo oferecendo a oportunidade de investimento no Brasil". "É assim que a gente vai fazer com que o Brasil volte a gerar emprego, é assim que a gente vai fazer com que o Brasil reduza a taxa de juros, porque é impossível fazer investimento com a taxa de juros a 13,75% (ao ano), é impossível", disse o presidente.



"Eu espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato para a gente poder ter empresário que vem aqui buscar dinheiro emprestado", completou.

Nesta terça-feira, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, prestou esclarecimentos sobre os juros altos diante de uma comissão do Senado . Ele disse não saber quando a Selic será reduzida, e voltou a defender a atuação técnica do BC.