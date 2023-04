Agência Câmara Deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA) será relator do arcabouço fiscal

O presidente da Câmara dos Deputados, Arhtur Lira (PP-AL), anunciou nesta quinta-feira (20) o deputado Cláudio Cajado (PP-BA) como relator do projeto de lei complementar que institui o novo arcabouço fiscal .

Da oposição ao governo Lula, Cajado foi vice-líder do governo durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O deputado já acumula oito mandatos no cargo.

De acordo com Lira, o texto do novo arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos, deve ser votado na Câmara até o dia 10 de maio. Depois, o texto segue para o Senado, onde também deve ser tratado com celeridade.

O presidente da Câmara disse que vai procurar apoio dos deputados para o texto, e que a discussão na Casa servirá para resolver quaisquer dúvidas sobre a proposta do governo.



"Não há qualquer gasto fora da regra. Nós vamos tratar com muita transparência e com a tranquilidade que este texto merece. Vamos procurar ao menos 308 votos de apoio", disse Lira. Para ser aprovado, o arcabouço fiscal precisa da maioria dos votos na Câmara, ou seja, 257 deputados favoráveis.