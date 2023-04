Com o recuo do governo, as compras na Shein, Shopee, AliExpress e outros e-commerces internacionais não serão mais taxadas?

Em tese, a regra continua a mesma. Ou seja, se o produto for mais caro que US$ 50 e/ou se o envio for feito por uma empresa, e não por uma pessoa física, a taxa será aplicada. Se o produto custar menos de US$ 50 e for enviado por pessoa física, ele continuará isento. Apesar da regra continuar a mesma, a fiscalização mais efetiva pode fazer com que as compras sejam taxadas.