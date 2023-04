Felipe Moreno Bomba de combustível

Na segunda semana de abril de 2023 o preço médio do litro da gasolina no município de São Paulo foi de R$ 5,398, o que representa um aumento de 0,75% em relação à média registrada na semana anterior, quando foi de R$ 5,358. É o que aponta o levantamento de preços da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas e meios de pagamento, com base em transações realizadas em postos da capital paulista entre os dias entre os dias 10 e 16 de abril.

Considerando os preços praticados nos diferentes bairros da cidade, houve grande variação. Os bairros com a gasolina mais cara, com valor médio de R$ 6,990 o litro, foram Santa Cecília, Brooklin Paulista, Indianópolis, Vila Clementino e Pinheiros. Já o preço mais barato foi encontrado no bairro Socorro, a R$ 4,770 o litro. A diferença entre os dois valores é de 46,5%.

Preço da gasolina sobe 0,49% na região do ABCD na segunda semana de abril

Na segunda semana de abril de 2023 o preço médio do litro da gasolina na região do ABCD paulista foi de R$ 5,545, o que representa um aumento de 0,49% em relação à média registrada na semana anterior, quando foi de R$ 5,518. É o que aponta o levantamento de preços da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas e meios de pagamento, com base em transações realizadas em postos de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo e São Caetano entre os dias entre os dias 10 e 16 de abril.

Considerando os preços praticados nesses seis municípios, houve variação de 7,4% entre a média de preços praticada entres os extremos registrados em São Bernardo, de R$ 5,331 o litro, e a média registrada em São Caetano, de R$ 5,724 o litro.