Divulgação Lula garante que Brasil terá estabilidade econômica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou há estabilidade política e jurídica no Brasil e ressaltou que trabalhará para retomar uma economia estável no país. A declaração foi dada neste domingo (16) em entrevista à imprensa nos Emirados Árabes Unidos.

Segundo o petista, o Brasil oferece ‘previsibilidade’, o que ajuda o Planalto a recuperar a economia com maior agilidade. Lula afirmou haver credibilidade em seu governo e disse que todas as decisões serão planejadas e executadas.

“O Brasil é um país que tem estabilidade jurídica, tem estabilidade política e vai se transformar em um país de estabilidade econômica. Nós temos um governo que tem credibilidade com a sociedade e com outros países do mundo. Nós garantimos a estabilidade social. E somos um governo de muita previsibilidade. Ou seja, as coisas no Brasil nunca mais acontecerão por acaso. Elas serão planejadas e executadas”, disse.

Lula ainda comemorou os acordos comerciais com Emirados Árabes Unidos e China. Segundo o petista, os contratos somam R$ 62,5 bilhões ao Brasil e não descartou a assinatura de novos acordos com dois países.

“Nossa visita à China foi extraordinária. Fizemos acordos que somam 50 bilhões de reais. Aqui nos Emirados Árabes fizemos acordos que somam 12,5 bilhões de reais. E o que é mais importante do que a soma do dinheiro é a possibilidade de novos acordos que podem ser feitos. Não apenas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista digital, do ponto de vista educacional”, concluiu Lula.

O chefe do Planalto refez o convite ao xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan e ao presidente da China, Xi Junping, para visitarem o Brasil. Lula afirmou que Al Nahyan confirmou que fará uma passagem ao país ainda neste ano, mas a data não foi confirmada.

“Eu convidei o xeique para visitar o Brasil. Ele disse que vai visitar o Brasil, porque tem muitos interesses econômicos no Brasil. Convidei o presidente Xi Jinping para visitar o Brasil, e há ampla possibilidade de ele também visitar o Brasil”.