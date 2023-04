Redação 1Bilhão Mercedes-Benz de São Bernardo

A montadora da Mercedes-Benz em São Bernardo (SP) vai suspender temporariamente o contrato de 1,2 mil funcionários, o chamado layoff, durante dois a três meses a partir de maio.



O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC aprovou a suspensão, que está prevista no acordo coletivo de trabalho da fábrica.

O mesmo já havia acontecido na montadora da marca em Juiz de Gora (MG).

A empresa afirma que, durante o período, os trabalhadores passarão por curso de capacitação profissional e receberão o salário líquido integral.

Essa modalidade de contrato também garante o retorno para a fábrica. E, quem entra na suspensão agora, não estará em um eventual próximo layoff caso seja necessário.

No início de abril, a montadora já havia concedido férias coletivas para 300 funcionários e semanas mais curtas de trabalho, além do fechamento do segundo turno da montadora a partir de maio, também por três meses.

Segundo dados da Anfavea, a demanda por caminhões está desaquecida e a fábrica precisa fazer readequações. Além disso, faltam peças e a alta taxa de juros atrapalham o reaquecimento da demanda.

A fábrica de São Bernardo conta com cerca de 8 mil trabalhadores em sua totalidade, destes 6 mil na produção.