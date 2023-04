Valter Campanato/Agência Brasil - 04/04/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante reunião

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (13) que algumas empresas de e-commerce chinesas, como AliExprees, Shein e Shoppe praticam "concorrência desleal" com o varejo brasileiro e defendeu que todas as lojas tenham "isonomia" tributária.

"O que está se reclamando por parte de algumas empresas é que está havendo uma espécie de concorrência desleal por parte de alguns sites. Está sendo investigado e será coibido. Melhor que pode acontecer ao consumidor e economia brasileira é uma isonomia na concorrência", declarou Haddad à GloboNews.

Ele declarou ainda que não haverá aumento de tributos, mas com o aumento da fiscalização, espera arrecadar R$ 8 bilhões por ano.

"Eu tenho visto muita confusão e desinformação [sobre o tema]. Tem empresas brasileiras que atuam no Brasil, tanto com lojas abertas, quanto com comércio virtual. Tem empresas estrangeiras que têm sede no Brasil, e tem portais estrangeiros que vendem no Brasil. E tudo é absolutamente legal, ninguém está pensando em aumentar imposto. Nada disso,"

Ontem, o governo retirou a isenção de até US$ 50 para envios por pessoas físicas. Com isso, a tributação passa a ser de 60% do valor da mercadoria.

O Ministério da Fazenda defendeu, em nota, que empresas burlavam a legislação por meio dessa regra, se passando por pessoa física para enviar encomendas internacionais.

Outra maneira de enganar a Receita era colocando o valor na nota abaixo de US$ 50, para burlar a taxação, e dividindo o produto em várias caixa.

Na entrevista, Haddad afirmou também que é preciso igualdade de condições de concorrência entre empresas brasileiras e estrangerias.

"Quando não tem [igualdade], prejudica muito a economia. Ninguém acha eu vai ser bom para a economia brasileira contrabando, carga roubada, mercadorias feitas com base em trabalho análogo à escravidão. Nada disso vai ser bom ao Brasil, e a maneira de garantir isso é concorrência igual para todo mundo", disse Haddad.

O governo afirma que irá aumentar a fiscalização aduaneira para este tipo de comércio.

Em entrevista ao podcast O Assunto, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou que, para quem compra de maneira legal, "não muda nada".