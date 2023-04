Antonio Cruz/Agência Barsil Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , disse nesta quinta-feira (6) que o "Desenrola", programa que promete renegociar dívidas dos brasileiros, ainda precisa encontrar meios para superar problemas operacionais. Segundo o ministro, ainda é necessário conseguir a adesão de empresas privadas.



Na estimativa do Ministério, o programa pode atingir 37 milhões de pessoas com um total de R$ 50 bilhões em dívidas. A ideia é renegociar dívidas de pessoas físicas com renda de até R$ 5 mil.

Haddad afirmou que o Desenrola vai funcionar como uma central mediadora de demandas para pessoas entrarem em contato com empresas. O governo precisaria contar com Serasa e SPC, por exemplo, que concentram os dados de negativados do setor privado.

"Estamos com um problema operacional, que é fazer o software [operacionalizado como uma plataforma] para o credor encontrar o devedor. Queremos garantir a renegociação da dívida, para que o desconto que o devedor tenha seja o maior possível. Para isso, eu preciso do apoio dessas empresas que negativam os CPFs dos consumidores. São três ou quatro", disse o ministro em entrevista à Bandnews.



Haddad disse que está entanto "convencer" as empresas para aderirem ao software desenvolvido pelo governo.

"Está todo mundo em uma mesa desenvolvendo o software. Depende mais deles do que do governo. Eu estou lutando para o primeiro semestre deste ano botar no ar", detalha.